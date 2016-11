Euroopan on vakuutettava Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump siitä, että Euroopan ja Yhdysvaltain yhteistyö on "hyvä diili", sanoo ulkoministeri Timo Soini. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Soini keskusteli eilen puhelimitse Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun kanssa.

– Mevlut sanoi minulle ihan suoraan, että heitä ei nyt paljon täällä Euroopan unioni kiinnosta eikä se, mitä Euroopan unioni sanoo, Soini kertoi Brysselissä, jossa EU:n ulkoministerit ovat parhaillaan koolla. Kokouksessa keskustellaan Turkin ja Syyrian tilanteesta.

Soini perustelee Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamista sillä, että ne ovat ainoa tapa vaikuttaa Turkkiin.

– Minusta tuntuu, että EU-vastaista mielialaa on aika monessa EU:nkin jäsenmaassa, hän kuittaa.

Jäsenyysneuvotteluja on Soinin mukaan syytä pitää yllä myös itsekkäistä syistä. EU on riippuvainen Turkin avusta pakolaiskriisin hoidossa. Turkin apua tarvitaan myös Syyrian ja Irakin ongelmien ratkaisussa.

– Jokainen ymmärtää, ettei tällä menolla Turkista tule EU:n jäsen. (Mutta) jos tässä vedetään kaapelit irti, sen jälkeen yhteydet katkeavat. Ilman Turkkia ei voi ratkaista mitään ongelmaa Syyriassa tai Irakissa. Pitää olla reaalipoliitikko ja katsoa sitä tosiasiallista tilannetta.

Kuolemantuomion salliminen olisi liikaa

Jäsenyysneuvottelujen mielekkyys on kyseenalaistettu EU:ssa syksyn kuluessa, kun Turkki on kiristänyt otteitaan heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen. Itävalta on vaatinut neuvottelujen keskeyttämistä. Viime aikoina Turkin hallinto on pidättänyt lukuisia opposition edustajia ja rajoittanut median toimintavapautta. Toimet ovat saaneet EU:n koventamaan äänenpainojaan.

– Kyllähän siellä on myös näkemyksiä, että kuinka kauan tässä on mitään mieltä, jos ei tuloksia tule, Soini myönsi Turkki-keskustelun jälkeen.

– Mutta sekin on aika iso kysymys, että kumpi toteaisi nämä neuvottelut päättyneiksi. Kumpikaan ei sitä mustaa pekkaa halua. Se pitää mukavasti tätä asiaa ryhdissä. Ainoa, millä se varmasti ratkeaa, on se, että jos Turkki säätää kuolemantuomion, niin se oli sitten siinä.

Turkin EU-vastaista mielialaa selittää se, että maan johto on toistuvasti arvostellut EU:ta lupauksien pettämisestä. EU on luvannut turkkilaisille viisumivapauden, jos maa täyttää kaikki ehdot ja tekee yhteistyötä pakolaispolitiikassa. Turkki ei ole kuitenkaan suostunut muuttamaan terrorismilakejaan vaaditulla tavalla, joten viisumivapautta on lykätty.

– He jotenkin kokevat, että heitä on petetty ja heidät on jätetty, Soini sanoo.

Soini: Trumpille pitää osoittaa, että Eurooppa on hyvä diili

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) ei usko EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden dramaattiseen heikkenemiseen Yhdysvaltain vaalituloksen takia.

Soinin mielestä Euroopan on osoitettava tulevalle presidentille Donald Trumpille, että yhteistyö Euroopan kanssa on "hyvä diili". Soini viittasi televisio-ohjelma Diiliin, jota Trump juonsi pitkään.

Soinin mielestä transatlanttinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä Eurooppa ja Yhdysvallat jakavat saman arvopohjan sekä yhteneviä intressejä turvallisuus- ja kauppapolitiikassa.

EU-maiden ulkoministerit keskustelivat illalla Brysselissä Trumpin vaalivoiton vaikutuksista transatlanttisiin suhteisiin.

– Sanoin tuolla ääneen, että kun Trump on diili-miehiä, meidän täytyy osoittaa, että "Europe is a good deal". Ei se tämän monimutkaisempaa ole. Joskus yksinkertaiset vastaukset ovat tärkeitä, Soini sanoi työillallisen jälkeen.

Ylimääräinen istunto herätti EU-maissa myös närkästystä, sillä sitä on pidetty vaalituloksen ylidramatisointina. Britannian, Ranskan ja Unkarin ulkoministerit kieltäytyivät kokouskutsusta. Unkarissa kokous nähtiin "ennenaikaisena ja hysteerisenä". Britanniasta huomautettiin, että yleensä hätäkokouksia on tapana järjestää terrori-iskujen tai muiden poikkeustilanteiden eikä demokraattisten vaalien takia.

– Tämä oli tällainen keskustelu, ei mikään kriisikokous, Soini rauhoitteli.

– Sehän olisi täysin luonnotonta, että EU:n ulkoministerit eivät keskustelisi USA:n vaalituloksesta. Silloinhan me emme olisi tilanteen tasalla lainkaan.

Soinin mielestä istunto oli pienten maiden näkökulmasta hyvä asia.

– Kun täällä olivat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat, jos minä olisin jäänyt kotiin lonkkaa vetämään ja tullut aamulla, en tiedä mitä iloa siitä olisi kenellekään ollut. Aina kun jotain tehdään, joku on mukana ja joku ei.

