Yhdysvalloissa senaatti on äänestyksen myötä vahvistanut eläköityneen kenraali James Mattisin valinnan maan puolustusministeriksi. Senaatin äänestys oli sen ensimmäisiä toimia uuden presidentin Donald Trumpin virkavalan jälkeen.

Mattisin valinta puolustusministeriksi on aiemmin herättänyt kysymyksiä, sillä Mattis siirtyi siviiliin vasta vuonna 2013. Nykyisen lain mukaan sotilaiden on oltava siviilissä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin he voivat asettua ehdolle ministereiksi.

STT