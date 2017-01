Britannian pääministeri Theresa May matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin tapaamaan presidentti Donald Trumpia. LEHTIKUVA/AFP

Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier varoittaa, että Donald Trumpin valtaannousun myötä vanha, 1900-luvulla muotoutunut maailmanjärjestys on lopullisesti ohi. Steinmeier kirjoittaa saksalaisessa Bild-lehdessä, että edessä on epävarmoja aikoja. On täysin auki, millaiselta huomisen maailma näyttää.