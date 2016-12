Berliinin poliisi epäilee, että joulumarkkinoille ajanut rekka oli varastettu Puolassa. Poliisi kertoo asiasta Twitterissä.

Pelastustyöt Breitscheidplatzilla ovat poliisin mukaan päättyneet. Kuolonuhrien määrä on poliisin mukaan edelleen yhdeksän ja sairaalaan on viety 45 ihmistä.

Berliinin poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen, joka mahdollisesti saattaa olla rekan kuljettaja. Rekan matkustaja kuoli tapahtumapaikalla.

Väk ijoukkoon ajanut rekka rekisteröity Puolaan

Berliinissä väkijoukkoon ajanut rekka on poliisin mukaan rekisteröity Puolaan. Sanomalehti Guardianin tietojen mukaan rekka kuuluu puolalaisyritykselle ja sen rekisteröity kuljettaja on ajoneuvon omistavan puolalaisyrityksen johtajan serkku.

Rekkayrityksen johtaja Ariel Zurawski on vahvistanut uutistoimisto AFP:lle, ettei rekan rekisteröityyn kuljettajaan ole saatu yhteyttä.

USA tuomitsi yliajot terrorina

Yhdysvallat on tuominnut Berliinissä tapahtuneet yliajot. Yhdysvaltain mukaan kyseessä vaikuttaa olevan terroriteko.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat on ollut yhteydessä Saksan viranomaisiin ja tarjonnut apuaan tapauksen selvittämisessä, mikäli Saksa sitä pyytää.

Valkoinen talo kuvaili lausunnossaan Saksaa yhdeksi Yhdysvaltain läheisimmistä ja vahvimmista liittolaisista ja sanoi Yhdysvaltain seisovan Saksan rinnalla taistelussa kaikkia niitä tahoja vastaan, jotka uhkaavat maiden elämäntapaa ja yhteiskuntia.

STT