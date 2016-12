Berliinin poliisi oli jo aiemmin arvioinut, että 12 ihmisen kuolemaan johtaneet yliajot joulutorilla Breitscheidplatzilla olivat tahallisia. Asiaa tutkitaan oletettuna terroritekona.

Rekasta kuolleena löytynyt mies oli Puolan kansalainen ja rekka oli rekisteröity Puolaan. Poliisin mukaan mies ei ole henkilö, joka ajoi rekan väkijoukkoon.

Puolalaisesta kuljetusyrityksestä on kerrottu, ettei rekan rekisteröityyn kuljettajaan ole saatu yhteyttä. Poliisi epäilee, että rekka olisi varastettu Puolassa rakennustyömaalta.

Kaupankä ynti joulutoreilla keskeytyi

Kaupankäynti keskeytyi äkisti myös muilla Berliinin joulutoreilla eilisen yliajon vuoksi. Suomalainen hunajayrittäjä Kari Vääräkangas oli myymässä hunajaa Berliinissä toisella joulutorilla noin kahdeksan kilometrin päässä Breitscheidplatzilta, kun yliajo tapahtui. Hän tajusi, että jotain on tapahtunut, kun poliisit saapuivat torille.

– 20 minuuttia ennen sulkemisaikaa poliisi tuli ja tyhjensi koko torin, asiakkaat ja kaikki. Ei mitään selityksiä – tuli vain määräys, että kopit kiinni ja kaikki pihalle, sekä myyjät että asiakkaat, Vääräkangas kertoo.

Poliisi määräsi ihmiset poistumaan yhtä reittiä torin nurkasta. Vääräkangas kysyi, voisiko hän mennä majapaikkaansa lyhyempää reittiä, mutta poliisi kielsi sen. Vääräkankaan mukaan kaikki poistuivat kuitenkin torilta rauhallisesti.

Vääräkankaan on tarkoitus olla myymässä hunajaa samalla torilla torstaihin asti. Kenellekään torin kauppiaista ei ole kuitenkaan kerrottu, aukeaako tori tänään tai tulevina päivinä.

– Kukaan ei ole ilmoittanut mitään. Meidän torin pitäisi alkaa kolmelta paikallista aikaa. Pitää nyt lähteä katsomaan, että aukaistaanko tänään ollenkaan vai mitä tehdään, Vääräkangas toteaa.

Die Welt: Yliajaja 23-vuotias pakistanilainen

Saksalaisen Die Welt -lehden mukaan rekalla ihmisten päälle Berliinissä ajanut mies on 23-vuotias pakistanilainen Naved B. Lehden mukaan mies on asunut Tempelhofin entisen lentokentän pakolaismajoituksessa.

Dei Weltin mukaan poliisi teki jo aamuyöllä ratsian Tempelhofiin. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet lehden tietoja. Asiasta kertoi ensin Yle.

Poliisi on jo aiemmin kertonut ottaneensa kiinni yhden ihmisen, joka mahdollisesti ajoi rekan väkijoukkoon. Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja kiinniotetusta. Uutistoimisto DPA:lle asiaa kommentoineiden turvallisuuslähteiden mukaan rekan ajaksi epäilty mies oli turvapaikanhakija Afganistanista tai Pakistanista. Lähteiden mukaan mies oli saapunut Saksaan helmikuussa.

Loukkaantuneita yhä hengenvaarassa

Osa Berliinin yliajoissa loukkaantuneista on yhä hengenvaarassa, uutisoi sanomalehti Guardian. Heillä on vaikeita vammoja ja lääkärien mukaan heitä operoidaan läpi yön. Lääkärien mukaan uhreilla on muun muassa sisäisiä verenvuotoja ja sisäelinvammoja.

Yliajojen tapahtumapaikka Breitscheidplatz on Berliinin vilkkaimpia kauppapaikkoja.

UM: Berliinissä ei tietoa suomalaisuhreista

Berliinin tragedian mahdollisista suomalaisuhreista ei ole vielä tietoa, kertoo ulkoministeriö.

Ulkoministeriön mukaan suomalaiset ovat tehneet Berliinistä 186 matkustusilmoitusta, joista noin sata on tehty yliajon jälkeen. Ulkoministeriö kehottaa Berliinissä olevia suomalaisia seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta ja ottamaan yhteyttä Suomeen.

STT