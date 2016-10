Nepszabadsag on Unkarin myydyin päivälehti, joka on usein arvostellut pääministeri Viktor Orbania. Lehtikuva/AFP.

Nepszabadsag on Unkarin myydyin päivälehti, joka on usein arvostellut pääministeri Viktor Orbania. Vasta alkuviikosta lehti julkaisi uutisen, jonka mukaan hallituksen ministeri olisi vuokrannut helikopterin yksityiskäyttöön veronmaksajien rahoilla. Lehti on vastikään julkaissut kriittisiä uutisia myös maan keskuspankin johtajasta.

– Tämä oli viimeinen askel yli rajan. En tiedä mitä muuta olisin voinut tehdä kuin tulla tänne osoittamaan tukeni lehdelle, Gigi Tinnar kertoi STT:n Budapestissa olleelle toimittajalle.

Tinnar piteli käsissään kylttiä, jossa siteerattiin tunnettua unkarilaisaktivistia kansannousun vuosilta: "Ihmiset ovat sanoneet, että tämä oli liikaa". Hänen mielestään on ironista, että median toimintamahdollisuuksia rajataan juuri nyt, kun pian vietetään Unkarin kansannousun vuosipäivää.

Mediaworksin mukaan Nepszabadsag-lehden levikki on romahtanut neljännekseen kymmenen vuoden kuluessa. Tappiot nousevat miljooniin.

Lehden toimittajat kertoivat julkisuudessa, että heitä estettiin lauantaina täysin yllättäen menemästä toimitukseen. Unkarissa huhuttiin, että Mediaworks olisi myymässä lehteä Orbanin liittolaiselle, mutta väitteille ei saatu vahvistusta.

– Tämä on jälleen askel kehityksessä, että pääministeri Viktor Orbanin hallinto hiljentää oppositiomedian, Adam Seklenar ja Mark Kokai epäilivät illan hämärtyessä parlamenttitalon edessä.

