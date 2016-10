Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan internetyhtiö Yahoo on seulonut salaa asiakkaidensa sähköposteja Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Reutersille puhuneiden lähteiden mukaan Yahoo on luonut viime vuonna ohjelman, joka etsii sen asiakkaille saapuvista sähköposteista tiettyjä tietoja. Ohjelmisto on Reutersin tietojen mukaan valvonut satoja miljoonia sähköpostitilejä.