Puolestaan demokraateista vajaa 50 prosenttia pitäisi tulosta manipuloituna, jos republikaanien Donald Trump voittaisi. Seitsemän kymmenestä demokraatista kuitenkin hyväksyisi Trumpin voiton.

Trump on sanonut toistuvasti, että marraskuussa pidettävien presidentinvaalien tulosta on peukaloitu ennalta. Trump on muun muassa useissa vaalitilaisuuksissa väittänyt, että media ja poliittinen järjestelmä ovat häntä vastaan ja kääntäneet vaalituloksen Clintonin hyväksi. Lisäksi Trump on kehottanut äänestäjiään estämään vaalirikkomuksia vaalipäivänä.

Yhdysvaltojen nykyhallinto puolestaan on syyttänyt Venäjää puuttumisesta vaaleihin kyberhyökkäyksillä demokraatteja vastaan.

Tutkija: Epäluottamus vaaleihin ennennäkemätöntä

Kyselyn tulos osoittaa laajaa huolta vaaleista etenkin republikaanien keskuudessa. Kahdeksan kymmenestä republikaanista on huolissaan muun muassa siitä, että vaaleissa äänestetään laittomasti.

Esimerkiksi ilman Yhdysvaltojen kansalaisuutta olevien ihmisten pelätään äänestävän laittomasti. Sama huolestutti demokraateista noin neljää kymmenestä. Huolta aiheutti myös muun muassa lopullisen ääntenlaskennan luotettavuus.

Reutersin haastatteleman vaalitutkijan Lonna Atkesonin mukaan etenkin republikaanien keskuudessa vallitseva epäluottamus vaaleihin on ennennäkemätöntä.

– En ole koskaan nähnyt tällaisia vaaleja. En koko elämäni enkä nykyhistorian aikana.

Atkeson on huolissaan luottamuksen puutteesta. Hänen mukaansa on tavallista, että hallitusta kohtaan ilmenee epäluottamusta, mutta vaalijärjestelmän epäileminen on jo täysin eri asia.

– Koko demokratia joutuu kyseenalaiseksi, Atkeson sanoo.

Kyselyyn vastasi noin 1 200 ihmistä tällä viikolla.

Clinton pitää Trumpin asennetta uhkana demokratialle

Clinton on sättinyt Trumpin asennoitumista vaalituloksen kunnioittamiseen. Kaksikon viimeisessä vaaliväittelyssä Trump kohahdutti, kun hän ei suostunut lupaamaan, että hän kunnioittaa vaalitulosta. Clinton puolestaan on aiemmin sanonut hyväksyvänsä vaalituloksen oli se mikä tahansa.

Clevelandissa kampanjoivan Clintonin mukaan Trumpin asennoituminen vaalituloksen kunnioittamiseen on uhka Yhdysvaltojen demokratialle.

– Donald Trump on kieltäytynyt sanomasta, että hän kunnioittaa vaalitulosta. Näin tekemällä hän uhkaa Yhdysvaltojen demokratiaa, Clinton sanoi äänestäjilleen.

Keskiviikkoisen vaaliväittelyn jälkeen Trump lupasi hyväksyä "selvän vaalituloksen", mutta sanoi myös pidättävänsä oikeuden haastaa tuloksen.

STT