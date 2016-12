Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielestä kulunut vuosi oli vaikea, mutta samalla hän onnitteli maataan sen saavutuksista. Hän kertoi näkemyksistään perinteisessä uudenvuodentervehdyksessään, joka on jo lähetetty televisiossa maan Kaukoidän puoleisessa osassa. Muualla se esitetään puoliltaöin.

– Pääasia on, että uskomme itseemme, kykyihimme, maahamme. Me työskentelemme, työskentelemme tuloksekkaasti ja me saamme paljon aikaan, Putin sanoi.

Erityisterveiset Putin lähetti niille venäläisille, jotka työskentelevät kaukana Venäjältä.

– Meillä on mahtava, ainutlaatuinen ja kaunis maa, hän jatkoi.

Ensi vuoden Putin toivoi tuovan mukanaan "rauhan ja kukoistuksen suurenmoiselle äiti-Venäjällemme

