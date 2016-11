Linjapuheensa alussa Putin keskittyi puhumaan lähinnä sisäpolitiikasta ja kotimaan asioista. Huomiota sai erityisesti lääketiede, ja Putin antoi monta uutta tavoitetta venäläisen sairaalaverkoston ja terveydenhuollon kehittämiselle.

Putin kertoi myös, että koulujen korjauksia jatketaan, ja listasi nuorten tarpeita kulttuurista koulutukseen. Presidentin mukaan on myös tärkeää, että kaikki vapaaehtoistyön esteet poistetaan.

Venäjän talouskehityksen suurin este on presidentin mukaan kotimaisten investointien puute. Putin korosti kuitenkin myönteistä kehitystä, kuten inflaation laskua vuodesta 2015. Hän sanoi myös, että Venäjällä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa muutakin kuin raaka-ainevientiä tulevaisuudessa. Putinin mukaan taloudellinen protektionismi on yksi suurimmista riskeistä globaalille talouskasvulle.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjapuheen loppupuolella huomionsa sai myös "ulkopuolelta tuleva paine", johon liittyen Putin mainitsi muun muassa venäläisurheilijoihin liittyvän doping-skandaalin.

Putinin mukaan Venäjä "ei etsi eikä ole koskaan etsinyt vihollisia". Putinin mukaan ulkopolitiikan tavoitteisiin kuuluu yhteistyön kehittäminen EU:n kanssa.

STT