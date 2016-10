Parlamentissa johtava, katolilaisia perinteitä ja konservatiivisia arvoja tukevan Laki ja oikeus -puolueen on odotettu olevan myötämielinen tiukennuksille aborttilakiin. Puolue on kuitenkin tietoinen siitä, että suurin osa puolalaista kannattaa jo olemassa olevaa lakia. Puolassa on järjestetty suuria mielenosoituksia tiukennuksia vastaan.

Valiokunnan päätöksen myötä oletuksissa on, että parlamentti hylkää lakialoitteen. Aloitteesta äänestetään todennäköisesti tänään.

STT