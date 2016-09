New Yorkin poliisi partioi kadulla viikonlopun räjähdyksen jälkeen. Lehtikuva/AFP

NEW YORK

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI etsii 28-vuotiasta miestä epäiltynä osallisuudesta Chelsean kaupunginosassa Manhattanilla New Yorkissa tehtyyn pommi-iskuun sekä New Jerseyssä räjähtäneeseen putkipommiin. New Yorkin iskussa haavoittui lievästi 29 ihmistä, jotka kaikki ovat jo päässeet sairaalasta.