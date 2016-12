Poliisi teki useita ratsioita ja otti kiinni seitsemän ihmistä, joiden uskottiin liittyvän asiaan. Kiinniotetuista kaksi päästettiin pian vapaaksi.

Poliisin mukaan kiinniotettujen epäillään suunnitelleen iskuja korkean profiilin paikkoihin, kuten Melbournen vanhalle rautatieasemalle, Federation Square -aukiolle ja St. Paulin katedraaliin. Hyökkäyksessä oli tarkoitus käyttää räjähteitä, aseita ja puukkoja.

Viidellä pidätetyiksi jääneellä on juuria Lähi-idän maissa, mutta he ovat Australian kansalaisia. He ovat 20–30-vuotiaita.

Poliisijohdon mukaan viisikko oli saanut vaikutteita äärijärjestö Isisiltä.

