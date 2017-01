Sunnuntaina pienestä Välimeren saarivaltiosta Maltasta tuli Euroopan unionin uusi puheenjohtajamaa. Maltan asukasluku on vajaat 430 000, ja se on pienin maa koskaan hoitamaan kiertävän puheenjohtajan tehtävää. Euroopan unionin väkiluvusta Maltan osuus on 0,1 prosenttia.