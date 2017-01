Ainakin kolmen maanjäristyksen sarja on vavisuttanut Italian keskiosia. Järistysten keskus sijaitsi noin sata kilometriä koilliseen pääkaupunki Roomasta, jossa metroliikenne on keskeytetty. Lisäksi Italian ulkoministeriörakennus sekä joitakin kouluja Roomassa on evakuoitu.