Kun puhuttiin autoihin asennettavista sim-korteista, olisi keskustan pitänyt tuoda keskusteluun pohdinta siitä, miten ulkomaalaiset rekat saadaan maksamaan tien käyttämisestä. Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen myöntää, että hakoteille mentiin, eikä prosessista tule pisteitä puolueen toimijoille. Ministeri Anne Bernerin luottamukseen tapahtumilla ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta. –Sillä on ihan turha spekuloida. Ei ole olemassa 50-prosenttista ministerin luottamusta vaan se joko on tai sitä ei ole. Nyt se on, Kurvinen vakuuttaa.