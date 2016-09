Kansallliskaartin jäsenet partioivat New Yorkin Grand Central- asemalla tiistaina. LEHTIKUVA/AFP

NEW YORK

Yhdysvalloissa New Yorkin ja New Jerseyn pommi-iskuista epäilty mies on saanut syytteitä joukkotuhoaseen käytöstä, pommi-iskusta, omaisuuden tuhoamisesta sekä tuhovoimaisen laitteen käytöstä.