New Yorkin poliisi partioi kadulla viikonlopun räjähdyksen jälkeen. Lehtikuva/AFP

NEW YORK

New Yorkin ja New Jerseyn pommi-iskuista epäilty mies otettiin kiinni tulitaistelun jälkeen Lindenissä New Jerseyssä maanantaina. Jo aiemmin poliisi julkisti afganistanilaissyntyisen Ahmad Khan Rahamin nimen ja kuvan. Hän haavoittui tulituksessa.