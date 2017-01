Poliisin mukaan uhrit ovat 35–70-vuotiaita. Paikalla oli ammuskelun aikaan kymmeniä ihmisiä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kutsui lausunnossaan ammuskelua "muslimeihin kohdistuneeksi terroristi-iskuksi". Poliisi on pidättänyt kaksi epäiltyä mutta ei ole kertonut heistä yksityiskohtia.

Paikallisen sanomalehti Le Soleilin mukaan toinen epäillyistä olisi 27-vuotias. Lehden tietojen mukaan toisella epäillyllä olisi ollut hallussaan AK-47-rynnäkkökivääri.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30. tammikuuta 2017

Trudeau oli toivottanut pakolaiset tervetulleiksi

Moskeijan puheenjohtaja Mohamed Yangui kutsui tekoja barbaarisiksi.

Ammuskelu tapahtui samana viikonloppuna, jolloin Trudeau sanoi, että Kanada toivottaisi kaikki pakolaiset tervetulleiksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti väliaikaisen maahantulokiellon seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisille.

Myös New Yorkissa on nostettu poliisin valmiustilaa kaupungin moskeijoiden turvaamiseksi, kaupungin pormestari Bill de Blasio sanoi.

Ammuskelu harvinaista Kanadassa Viime kesäkuussa kulttuurikeskuksen oven edestä löytyi sian pää.

– Ajattelimme, että ne ovat yksittäistapauksia. Emme ottaneet sitä vakavasti. Tänä iltana nämä yksittäistapaukset näyttävät ihan uudenlaisilta, sanoi Zebida Bendjeddou, joka oli lähtenyt aiemmin sunnuntai-iltana pois moskeijasta.

Ampumavälikohtaukset ovat harvinaisia Kanadassa, missä on tiukemmat aselait kuin Yhdysvalloissa.

– Tämä on surullinen päivä kaikille quebeciläisille ja kanadalaisille nähdä terroristi-isku rauhallisessa Quebecin kaupungissa, sanoi islamilaisen yhteisön puheenjohtaja Mohamed Yacoub Montrealista.

– Toivon, että se on yksittäistapaus.

LAURA MYLLYMÄKI, REUTERS