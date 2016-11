Vaasan hovioikeus on muuttanut promoottori Kalle Keskiselle tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen ehdolliseksi. Samalla hovioikeus on lyhentänyt Keskiselle määrättyä liiketoimintakieltoa. Lievennys on seurausta Keskisen hovioikeudessa tekemästä täydestä tunnustuksesta.