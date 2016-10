EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään Syyrian kärjistyneestä tilanteesta ja Aleppon kaupungin humanitäärisestä katastrofista. Mogherinin mukaan Syyrian hallintoon kohdistuvien sanktioiden lisääminen on mahdollista. EU on asettanut Syyriaa koskevia henkilöpakotteita sekä muun muassa investointeihin ja öljyntuontiin liittyviä kieltoja.

Mogherini korostaa, että EU keskittyy ensisijaisesti poliittisen ratkaisun löytämiseen ja humanitääriseen apuun.

Yhdysvaltain ja Britannian ulkoministerit puhuivat viikonloppuna Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden mahdollisuudesta. Asiaa on pohdittu myös Saksan hallituksessa. Paine pakotteiden asettamiseen on kasvanut Venäjän tuhoisien ja toistuvien ilmaiskujen takia.

EU:n ulkoministerien ei odoteta päättävän asiasta, vaan keskustelu siirtyy valtiojohtajien huippukokoukseen loppuviikolle. Ulkoministerit voivat kuitenkin päättää, että uusia nimiä lisätään lähiaikoina Syyrian hallintoa koskevalle henkilöpakotelistalle.

Luxemburgin ulkoministerin Jean Asselbornin mielestä tänään pidettävässä kokouksessa ei ole mielekästä vääntää kättä Venäjä-pakotteista.

– Ensinnäkin emme tule löytämään yhteisymmärrystä ja toisekseen uskon, että tämä ei ole oikea hetki ja se olisi haitallista, Asselborn sanoi Luxemburgissa, jossa ulkoministerit ovat koolla.

Päätös pakotteiden lisäämisestä on tehtävä yksimielisesti EU-maiden kesken. Se on vaikeaa, koska osa jäsenmaista haluaisi ennemmin purkaa Venäjään kohdistuvaa painetta. Ukrainaa koskevien pakotteiden jatkosta on ollut kerta toisensa jälkeen vaikeampi löytää yksimielisyyttä.

"Häpeä ihmisyydelle"

EU:lla ei ole sotilaallista roolia Syyriassa, eikä myöskään merkittävää asemaa konfliktin ratkaisuyrityksissä. Mogherinin mukaan EU:n tehtävänä on antaa kaikki mahdollinen tuki YK:n rauhanponnisteluille.

– Me rohkaisemme ja tuemme kaikkia aloitteita, jotka johtavat tai voivat johtaa vihamielisyyksien loppumiseen ja tulitaukoon.

Syyrian sotaa yritettiin jälleen viikonloppuna ratkoa diplomatian keinoin. Mogherini huokaisi kysyttäessä, onko poliittiselle ratkaisulle nähtävissä mitään edellytyksiä.

– Jos ihmiset puhuvat, normaalisti on poliittista halua löytää ratkaisu. Normaalisti, hän sanoi.

Haluttomuutta Venäjän painostamiseen on perusteltu sillä, että pakotteiden asettaminen vaikeuttaisi entisestään poliittisen ratkaisun saavuttamista.

– Tällä hetkellä en näe, miten pakotteilla voitaisiin helpottaa siviilien tilannetta. En ole ainoa, joka suhtautuu tässä tapauksessa pakotteisiin skeptisesti, sanoi Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier.

Saksalaismedian mukaan liittokansleri Angela Merkel on halukkaampi lisäämään Venäjään kohdistuvaa painetta.

Tiukasta Venäjä-politiikastaan tunnettu Britannia on etunenässä ajamassa uusia pakotteita.

– Keskustelemme siitä, miten pitää painetta yllä (Syyrian presidentin Bashar) al-Assadin hallintoon ja sen ohjailijoihin kuten Venäjän hallitukseen, sanoi Britannian ulkoministeri Boris Johnson.

Johnson kuvaili Aleppon kriisiä "häpeäksi ihmisyydelle" ja vaati Venäjää vastuuseen naisten ja lasten silmittömästä teurastuksesta.

Piiritetyssä Itä-Aleppossa asuu 275 000 ihmistä, joista yli 100 000 on lapsia. Alueella on jäljellä enää viisi toimintakuntoista sairaalaa ja alle 30 lääkäriä.

Suomea Luxemburgissa edustaa ulkoministeri Timo Soini (ps.). Suomen hallitus on valmis harkitsemaan Syyrian hallintoa koskevien pakotteiden laajentamista.

STT