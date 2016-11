Merkelin suunnitelmia on arvailtu kuukausien ajan, sillä häntä ja ylipäätään Saksan politiikkaa pidetään tärkeänä Euroopan vakauden kannalta. Nykyisen hallituskoalition suosio punnitaan ensi syksynä liittopäivävaaleissa.

Merkel, 62, on johtanut Saksaa vuodesta 2005. Merkelin suosiota on Saksassa viime aikoina jäytänyt hänen pakolaispolitiikkansa.

Merkelin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kokenut takaiskuja viime aikojen osavaltiovaaleissa. Kristillisdemokraattien baijerilaisessa sisarpuolueessa CSU:ssa on myös ilmennyt avointa kapinointia Merkeliä vastaan. CSU on vaatinut tiukkoja rajoituksia Saksaan päästettävien turvapaikanhakijoiden määrään.

Toisaalta politiikan tarkkailijat arvelevat, että saksalaiset saattavat valita vaaleissa sittenkin Merkelin tarjoaman vakauden, kun ulkomaailmaa ravistelee muun muassa Britannian brexitin ja Yhdysvaltain presidentinvaalien synnyttämä epävarmuus.

Merkel pitää tiedotustilaisuuden kello 20 Suomen aikaa CDU:n kokouksen yhteydessä.

STT