Merkelin mukaan sopimusta ei ole näköpiirissä Yhdysvaltain vallanvaihdoksen takia. Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on ilmoittanut vastustavansa vapaakauppasopimuksia.

Merkel sanoo olleensa aina vahvasti sitoutunut TTIP-sopimuksen solmimiseen Yhdysvaltain kanssa.

– Olemme edistyneet neuvotteluissa paljon, mutta (sopimusta) ei solmita nyt. Olen varma, että jonain päivänä voimme palata siihen, hän sanoi Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Berliinissä.

EU-maiden puolesta neuvotteluja on käynyt Euroopan komissio, joka myönsi viime viikolla, että neuvottelut on pantava jäihin Yhdysvaltain vallanvaihdoksen takia. Kauppakomissaari Cecilia Malmström ei kuitenkaan halunnut haudata neuvotteluja lopullisesti, koska hänen mukaansa Trumpin kanta TTIP-sopimukseen on epäselvä.

Malmströmin mukaan Trump ei maininnut vaalikampanjansa aikana kertaakaan TTIP-neuvotteluja. Trumpin vapaakaupan vastainen kritiikki on kohdistunut ennen muuta Aasian halpatuontiin. Myös Yhdysvaltain vapaakauppasopimus Kanadan ja Meksikon kanssa on saanut Trumpilta kyytiä.

Lämmin tapaaminen

Obama ja Merkel keskittyivät torstaina ylistämään toisiaan. Lämminhenkinen tapaaminen oli samalla Obaman jäähyväisvierailu Saksaan Yhdysvaltain presidenttinä.

– Voin vain sanoa, että liittokansleri Angela Merkel on ollut loistava kansainvälinen kumppani, joka on osoittanut tinkimättömyyttä ja rehellisyyttä samalla huomaten, että hyvään johtajuuteen kuuluu myös muun maailman ottaminen huomioon, Obama ylisti illan emäntää.

Obama sanoi myös uskovansa, että hänen seuraajansa Donald Trump on täysin sitoutunut sotilasliitto Natoon ja sen velvoitteisiin. Trumpin Venäjä-suhteista Obamalla sen sijaan oli myös kriittistä sanottavaa.

– Toivon, että hän pysyy lujana tilanteissa, joissa Venäjä hairahtuu normeistamme ja kansainvälisistä sopimuksista, Obama sanoi. Esimerkkeinä tästä Obama mainitsi Syyrian ja Ukrainan konfliktit.

– Meidän ei tule vain pyrkiä sopimuksiin Venäjän kanssa tilanteissa, joissa se vahingoittaa ihmisiä tai loukkaa kansainvälisiä normeja ja jopa jättää pienet maat haavoittuviksi tai luo pitkäkestoisia ongelmia, kuten Syyriassa, Obama evästi

Trump mainitsi useaan otteeseen vaalikampanjansa aikana ihailevansa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Mielipidemittausten mukaan enemmistö saksalaisista ei olisi halunnut Donald Trumpia Valkoiseen taloon. ZDF-kanavan kyselyssä viime viikolla kaksi kolmasosaa sanoi pelkäävänsä, että suhteet kärsivät kun hallinto Yhdysvalloissa vaihtuu. Kolme viidestä uskoi, että kansainväliset konfliktit lisääntyvät Trumpin kaudella.

Obaman jäähyväiskiertueen ohjelma jatkuu perjantaina tapaamisella, johon osallistuvat myös Britannian, Ranskan, Italian ja Espanjan johtajat.

