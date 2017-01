Australiassa poliisi on aloittanut Melbournessa väkijoukkoon ajamisesta epäillyn miehen kuulustelut. Asiasta kertoo sanomalehti The Australian.

26-vuotiaan miehen odotetaan saavan syytteet pian kuulustelujen jälkeen, mahdollisesti vielä tänään. Hän saa todennäköisesti syytteet murhista.

Mies on päässyt pois sairaalasta, jossa häntä hoidettiin ampumahaavojen takia. Poliisi ampui miestä käsivarteen.

Viisi ihmistä kuoli ja yli 30 loukkaantui, kun mies ajoi autolla väkijoukkoon Melbournen ydinkeskustassa perjantaina. Surmansa saivat kolmikuinen poikavauva, kymmenenvuotias tyttö sekä 25- ja 33-vuotiaat miehet sekä 32-vuotias nainen.

Ainakin neljä loukkaantuneista on yhä kriittisessä tilassa. Sairaalahoidossa olevien joukossa on myös lapsia, ainakin yksi vakavasti loukkaantunut kaksivuotias sekä surmansa saaneen kymmenvuotiaan tytön 9-vuotias pikkusisko, jonka tilan on kerrottu olevan vakaa. Myös tyttöjen äiti loukkaantui yliajoissa. Häntä hoidetaan yhä teho-osastolla.

Victorian osavaltio on perustanut säätiön lahjoitusten keräämiseksi uhreille perheineen. Osavaltio lahjoittaa tarkoitukseen 100 000 Australian dollaria eli noin 70 000 euroa.

Australian pääministeri Malcolm Turnbull sekä oppositiojohtaja Bill Shorten vierailivat Melbournessa sunnuntaina. Pääministeri laski kukkia tapahtumapaikalle Bourke Streetin ostosalueelle tuotujen surutervehdysten sekaan.

Poliisin mukaan Melbournen joukkoyliajo oli tahallinen, mutta ei terrorismiin kytkeytyvä teko. Epäillyllä miehellä on kerrottu olevan väkivaltataustaa sekä mielenterveys- ja huumeongelmia.

