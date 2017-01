Meksikon presidentti tviittasi, että hänen maansa ja pohjoisnaapurin uusi hallitus luovat kunnioittavan keskusteluyhteyden.

Maiden välillä on jännitteitä, koska Trump on luvannut rakentaa muurin rajalle estääkseen luvattomien maahantulijoiden saapumisen Yhdysvaltoihin. Trump on myös vakuuttanut pistävänsä Meksikon maksamaan muurin.

STT