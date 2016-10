Kuubassa useita kaupunkeja on joutunut eristyksiin Karibianmerellä riehuvan Matthew-myrskyn takia. Kuuban viranomaisten mukaan neljään maan itäosassa sijaitsevaan kaupunkiin johtavat tiet ovat poikki, koska teille on sinkoutunut isoja kivilohkareita.

Kaupungeissa asuu viranomaisten mukaan yhteensä noin 158 000 ihmistä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kukaan kaupungeissa olisi saanut surmansa.

Matthew-myrsky on aiheuttanut muualla ainakin yhdeksän ihmisen kuoleman. Kuolonuhreista neljä on Dominikaanisesta tasavallasta ja viisi Haitista. Dominikaanisessa tasavallassa kolme lasta sai surmansa jäätyään sortuneiden talojen raunioihin.

Köyhässä Haitissa on päästy osittain arvioimaan myrskyn aiheuttamia tuhoja. Tähän mennessä on käynyt ilmi, että noin 14 500 ihmistä on lähtenyt kodeistaan pakoon myrskyä ja reilut 1 800 kotia on veden vallassa. Lukujen uskotaan vielä kasvavan. Useita ihmisiä on myös edelleen kateissa.

Matthew on rajuin myrsky Karibialla lähes kymmeneen vuoteen. Sadattuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa myrskyn takia.

Matthew luokiteltiin Haitiin rantautuessaan nelosluokan hurrikaaniksi, mutta on nyt heikentynyt kolmosluokan hurrikaaniksi. Myrskyn on ennustettu iskevän myöhemmin tällä viikolla myös Yhdysvaltain itärannikolle, jossa on jo aloitettu evakuoinnit.

