Schiaparelli-laskeutuja on saavuttanut Mars-planeetan pinnan, kertoo Euroopan avaruusjärjestö Esa. Luotain ei kuitenkaan ole lähettänyt signaalia.

Esan tiedossa ei ole, miksi signaalin lähettäminen ei onnistu tai onko lasten puhallettavan uima-altaan kokoinen laite ylipäätään ehjä.

– Laskeutuja laskeutui, se on varma, sanoi laskeutujaoperaation johtaja Thierry Blancquaert.

– Laskeutuiko se ehjänä, osuiko se kiveen tai kraatteriin vai eikö vain pysty kommunikoimaan kanssamme, emme tiedä.

Blancquaert lisäsi, ettei ole kovin optimistinen sen suhteen, että Schiaparelli olisi selvinnyt laskeutumisesta täysin ehjänä. Laskeutuminen tapahtui eilen, mutta Esa kertoi asiasta vasta yöllä.

Schiaparelli sai tapella fysiikan lakeja vastaan, koska se kohtasi laskeutuessaan muun muassa yli 1 500 asteen lämpötiloja sekä jarrutuksen, jossa 21 000 kilometrin tuntivauhti piti pudottaa nollaan.

Esan edellinen Mars-operaatio meni mönkään vuonna 2003. Tuolloin Beagle 2 -laskeutuja katosi irrottauduttuaan emoaluksestaan.

Vaikka Schiaparelli olisikin mennyt tohjoksi, se on jo lähettänyt dataa avaruusjärjestölle. Tietoa on tullut muun muassa laskeutumisen varrelta. Tästä on hyötyä muutaman vuoden päästä, kun Esa yrittää saada mönkijän Marsin pinnalle.

Sen lisäksi Schiaparellin emoalus TGO kiertää nätisti Marsia. Sen on määrä tutkia planeetan kaasukehää vuodesta 2018 alkaen.

