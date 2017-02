Louvren taidemuseon maamerkki on sen lasipyramidi. LEHTIKUVA/AFP

Hän ehti lyödä yhtä sotilasta päähän. Yksi sotilaista ampui hyökkääjää, joka haavoittui vatsaan. Epäilty vietiin sairaalaan ja hänen tilansa on tiettävästi vakaa. Epäilty on tutkijoiden mukaan 29-vuotias egyptiläinen, joka matkusti Ranskaan turistiviisumilla. Epäillyn motiiveista ei ole tietoa. Ranskan poliittinen johto on tuominnut hyökkäysyrityksen terroristisena.

STT