Jemenissä on kuollut liki 6 900 ihmistä ja haavoittunut yli 35 000 sitten viime vuoden maaliskuun, jolloin Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti iskut maassa. LEHTIKUVA/AFP

Edustajan mukaan kapinalliset rikkoivat tulitaukoa heti sen tultua voimaan ja liittouma on vastannut tuleen.

Kolme päivää kestävän tulitauon aikana on tarkoitus saada siviileille apua. Lähes 7 000 ihmistä on kuollut sitten viime vuoden maaliskuun, jolloin liittouma aloitti iskut Jemenin hallituksen tueksi. Ainakin kolme miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Tulitauko on jo kuudes yritys hillitä väkivaltaisuuksia. Ihmiset ovat väsyneitä epäonnistuneisiin tulitaukoihin.

– Ne tekevät meistä pilkkaa kolmen päivän tulitauolla. Sodan on loputtava, sanoi 32-vuotias virkamies Ali al-Doush. Hän on ollut palkatta useita kuukausia.

STT