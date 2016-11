Ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin teos on tuhoutunut osittain tulipalossa. Asiasta kertoo muun muassa Dagens Nyheter. Vilks uskoo, että Nimis-veistosta kurittanut palo on sytytetty tahallaan. Hänen mukaansa on tarvittu useita ihmisiä ja paljon bensaa, että veistoksen tornit on saatu syttymään.