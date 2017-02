Kuningatar Elisabet on lyönyt uuden ennätyksen vuosiltaan pisimpään hallinneena monarkkina. Hän on ollut Britannian valtaistuimella 65 vuotta.

Elisabet nousi valtaan vain 25-vuotiaana vuonna 1952 isänsä kuningas Yrjö VI:n kuoleman jälkeen.

Elisabetista tuli jo syksyllä 2015 Britannian pisimpään hallinnut monarkki. Ennen häntä pisimpään oli ollut vallassa kuningatar Viktoria, joka hallitsi Britanniaa vuodesta 1837 runsaat 63 vuotta.

Kuningatar on viettänyt juhlapäivää yksityisesti Sandringhamin maaseutukartanossa Norfolkissa. Vaikka hän ei olekaan ollut halukas julkiseen juhlintaan, häntä muistetaan joka tapauksessa Britanniassa. Eri puolilla maata on ammuttu muun muassa kunnialaukauksia kuningattaren kunniaksi. Kuningattaresta julkistettiin uudelleen myös parin vuoden takainen valokuva, jossa hän poseeraa näyttävien safiirikorvakorujen ja kaulakorun kanssa. Elisabet sai kyseiset korut häälahjaksi isältään vuonna 1947.

Pääministeri kiittää

Britannian pääministeri Theresa May on niin ikään onnitellut kuningatarta.

– Hän inspiroi meitä kaikkia. Tiedän, että koko kansa yhtyy onnitteluihini ja kiitoksiini hänen majesteettinsa elämänikäisestä palveluksesta maamme ja kansainyhteisön hyväksi.

Kuningattaren ja hänen puolisonsa prinssi Philipin on määrä myöhemmin tänä vuonna juhlia 70-vuotista avioliittoaan.

Elisabetia, 90, ei vuodenvaihteessa nähty yli kuukauteen julkisuudessa sitkeän flunssan takia. Hän onkin alkanut siirtää edustustehtäviään yhä enemmän jälkeläisilleen. Esimerkiksi prinssi Williamin on kerrottu luopuvan helikopterilentäjän työstään ja ottavan yhä enemmän kuningattarelle kuuluvia tilaisuuksia hoitaakseen.

Kuningatar on erittäin suosittu. Valtaosa briteistä on myös sitä mieltä, että monarkialla on tärkeä rooli Britanniassa tulevaisuudessakin.

