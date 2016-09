Kumpi heidän mielestään voitti, Hillary Clinton vai Donald Trump? Kumpaa he aikovat äänestää – vai jäävätkö nukkumaan?

Väittely tarjosi faktantarkistajille työtä etenkin Trumpin väitteiden osalta. On kuitenkin epävarmaa, paljonko etenkin Trumpin kannattajat välittävät faktoista. Monelle kyse on uskosta ja protestista, jossa voimannäytöllä on suurempi merkitys kuin tosiasioilla.

Kisa on tällä hetkellä niin tiukka , että se voi pyörähtää miten perin hyvänsä. Jokaisella äänellä on väliä.

Fivethirtyeight-sivuston selvityksen mukaan haastava puolue on useimmiten saanut väittelyistä vetoapua suosioprosentteihin. Kisan kärkinimi on kuitenkin vaihtunut vain pari kertaa.

Tietoa äänestäjien ajatuksista saadaan vasta muutamien päivien kuluttua, kun ensimmäiset väittelynjälkeiset mielipidekyselyt valmistuvat.

Odotellessa muutamia ensireaktioita yhdysvaltalaisista suurista sanomalehdistä ja internetistä.

Trumpin luonteenlaatu puheenaihe netissä New York Timesin mukaan Clinton hallitsi väittelyn loppuosaa, etenkin puheita kansallisesta turvallisuudesta ja sukupuolesta.

Washington Postin Chris Cillizza laski voittajiin Clintonin, häviäjiin Trumpin.

Samaan ajatukseen voi päästä, jos katsoo vaikkapa Google-hakuja, kuten Washington Post todistaa .

Twitterin omassa seurannassa Trumpista twiitattiin enemmän. Aiheissa loisti pohdinta Trumpin luonteenlaadusta.

Top 3 Tweeted Moments of the first US presidential debate: pic.twitter.com/35l5PhEw4y

Talouslehti Wall Street Journalissa "iljettävän väittelyn" voittajaksi julistettiin Trump.

Jos taas markkinoilta kysytään, voittaja oli Clinton, kirjoittavat esimerkiksi CNBC ja Reuters .

Clinton jakoi ilolla uutiskanava CNN:n pikakyselyä voittajasta.