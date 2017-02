Kolumbian hallituksen ja ELN-sissien väliset rauhanneuvottelut on avattu Ecuadorissa. Osapuolet hakevat sopua 53 vuotta kestäneeseen konfliktiin.

Kolumbian hallitus on jo allekirjoittanut rauhansopimuksen maan suurimman sissijärjestön Farcin kanssa. Presidentti Juan Manuel Santosin mukaan sopu ELN-sissien kanssa toisi maahan "täydellisen rauhan".

Rauhanneuvottelut avattiin paikallista aikaa tiistai-iltana. Varsinaisten neuvottelujen on kerrottu alkavan keskiviikkona.

Kolumbian hallituksen ja Farcin välinen rauhanprosessi toi viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon presidentti Santosille.

Kolumbian väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 50 vuoden aikana noin 260 000 ihmistä. Lisäksi kadonneita on 45 000. Liki seitsemän miljoonaa kolumbialaista on joutunut jättämään kotinsa konfliktin vuoksi.

STT