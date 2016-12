Rajoja voitaisiin Kerryn mukaan muokata maanvaihdoilla, mutta vain molempien osapuolten hyväksynnän jälkeen.

Hän myös esitti, että Jerusalem pitäisi tunnustaa molempien valtioiden pääkaupungiksi. Muiden valtioiden pitäisi myös tunnustaa Israel juutalaisvaltioksi.

Kerry sanoi, että Israelin siirtokuntaohjelma Länsirannalla vaarantaa rauhantoiveet palestiinalaisten kanssa sekä Israelin oman tulevaisuuden ja demokratian.

– Tänä päivänä juutalaisia ja palestiinalaisia on yhtä paljon Jordanjoen ja Välimeren välillä. Heillä on edessään valinta. He voivat valita yhteiselämän yhdessä valtiossa tai he voivat jakautua kahteen valtioon, hän sanoi.

Kerryn mukaan perustavanlaatuinen tosiasia kuitenkin on, että jos valinta on yksi valtio, Israel voi olla joko juutalainen tai demokraattinen.

– Se ei voi olla molempia, eikä se voi koskaan olla oikeasti rauhantilassa, hän lisäsi.

Netanjahu päätti lykätä uutta siirtokuntarakentamista Jerusalemissa

Aiemmin tänään uutisoitiin, että Israelin pääkaupungissa Jerusalemissa on lykätty päätöstä tuhansista uusista asunnoista kaupungin palestiinalaisalueille.

Päätöksen teki Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, kertoo Israelin viranomainen.

Jerusalemin kaavoituslautakunnan oli määrä keskustella rakentamisluvista tänään, mutta lautakunta veti asian pois listoilta, kertoo kansalaisjärjestö Ir Amim. Myös Israelin armeijan radio kertoi asiasta.

Lykkäyksen virallinen syy ei ole selvä, mutta taustalla saattaa olla kansainvälinen painostus Israelia kohtaan. YK:n turvallisuusneuvosto linjasi viime viikolla siirtokuntien olevan laittomia. Tämä suututti Israelin, ja pääministeri Netanjahu ilmoitti, ettei päätöstä noudateta.

Rakentamisluvista voidaan päättää myöhemmin

Äänestys rakentamisluvista voidaan kuitenkin edelleen ottaa asialistalle myöhemmin, kansalaisjärjestö muistuttaa.

YK:n turvallisuusneuvoston viimeviikkoinen päätös siirtokuntien laittomuudesta oli historiallinen siinäkin mielessä, että perinteinen Israelin tukija Yhdysvallat äänesti tyhjää, eikä käyttänyt veto-oikeuttaan Israelin puolesta.

Siirtokunnat ovat israelilaisten asuinalueita Israelin miehittämillä palestiinalaisten alueilla.

Israel on rakentanut siirtokuntia kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta sadoilletuhansille asukkaille ympäri palestiinalaisalueita.

STT