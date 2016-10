SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo ottavansa täyden vastuun virheestä, joka on tapahtunut ryhmän sisäisessä tiedonkulussa puhujalistoihin liittyen. Lindtman on toimittanut eduskunnan puhemiehistölle listoja SDP:n kansanedustajista, joille hän on suositellut puheenvuorojen jakamista kyselytunneilla.