Kanadassa Quebecin kaupungissa on ammuttu moskeijassa, uutisoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC. Mediatietojen mukaan ihmisiä on saanut surmansa ampumisessa.

Britannian yleisradio BBC:n mukaan kuolleita on ainakin neljä. Kanadalaisen uutiskanava CTV:n mukaan kuolleita on viisi. Viranomaiset ovat kanavan mukaan vahvistaneet, että ampumisessa on kuollut ja haavoittunut useita ihmisiä, mutta uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu.

CTV:n mukaan kaksi ihmistä on pidätetty, mutta poliisi sanoo, että tapaukseen voi liittyä myös muita henkilöitä.

Silminnäkijöiden mukaan ampuminen alkoi moskeijan iltarukousten aikaan noin iltakahdeksalta sunnuntaina paikallista aikaa. Silminnäkijät ovat kertoneet kolmesta aseistetusta hyökkääjästä, uutisoi Guardian.

Mediatietojen mukaan moskeijassa ammuttiin useita laukauksia ja moskeijassa oli tapahtumahetkellä kymmeniä ihmisiä. Samassa rakennuksessa toimii islamilainen kulttuurikeskus.

Poliisi on eristänyt keskuksen lähialueen Sainte-Foyn kaupunginosassa. Paikalla on median mukaan useita ambulansseja.

CBC:n mukaan sama moskeija joutui ilkivallan kohteeksi kesäkuussa. Tuolloin moskeijan rappusille jätettiin sian pää muslimien pyhän kuukauden Ramadanin aikaan.

Quebecin kaupunki sijaitsee Itä-Kanadassa noin 240 kilometrin päässä Montrealista.

"Barbaarista väkivaltaa"

Quebecin provinssin pääministeri Philippe Couillard on tuominnut Quebecin kaupungissa tapahtuneen moskeija-ampumisen "barbaarisena väkivaltana", kertoo AFP.

Couillard vakuuttaa Twitterissä paikallishallinnon työskentelevän asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Hän myös ilmaisi tukensa Quebecin islaminuskoisille asukkaille.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau tviittasi suruvalittelunsa hyökkäyksen uhrien omaisille ja kutsui veritekoa pelkurimaiseksi.

