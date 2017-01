Kanadassa Quebecissä on ammuttu moskeijassa, uutisoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC. Mediatietojen mukaan ihmisiä on saanut surmansa ampumisessa. Britannian yleisradio BBC:n mukaan kuolleita on ainakin kaksi. Kanadalaisen uutiskanava CTV:n mukaan kuolleita on viisi. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet kuolonuhreja tai heidän määräänsä.