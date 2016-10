Kanada ratifioi Pariisin ilmastosopimuksen keskiviikkona. Päätös syntyi äänestysluvuin 207–81. Sopimuksen on nyt ratifioinut yhteensä 74 maata.

YK:n mukaan Kanadan osuus maailman päästöistä on 1,95 prosenttia. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää päästöjä maailmanlaajuisesti 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vertailutasona on vuosi 2005.

Pariisin ilmastosopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän päästä maailmanlaajuisesti. Voimaantulon ehdot täyttyivät, kun Euroopan parlamentti hyväksyi sopimuksen ratifioinnin kuun alussa. Voimaantuloa edellytti, että sopimuksen vahvistaa vähintään 55 maata, joiden osuus globaaleista päästöistä on vähintään 55 prosenttia.

STT