Ruotsalaisvalmisteinen Jas Gripen -hävittäjä on syöksynyt maahan lentonäytöksessä Thaimaassa. Koneen lentäjä kuoli turmassa.

Lentonäytös oli järjestetty lasten päivän kunniaksi Hat Yain lentokentällä. Onnettomuudesta kuvatulla videolla näkyy, miten kone tekee tiukan käännöksen, syöksyy suoraan maahan ja räjähtää. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.

Thaimaan ilmavoimat kehottaa Facebookissa silminnäkijöitä olemaan jakamatta kuvia ja videoita tapahtumasta. Lentokenttä suljettiin turman jälkeen.

Jas Gripenin E-malli on yksi hävittäjistä, joka on ehdolla Hornetien seuraajaksi Suomessa. Maahan syöksynyt kone oli vanhempaa C-mallia, kirjoittaa Bangkok Post. Thaimaa on ostanut kaikkiaan kaksitoista Jas-hävittäjää.

STT