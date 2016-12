Syyrian armeija on vallannut ison alueen kaakkoisen Aleppon reunamilta, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö The Syrian Observatory for Human Rights. Järjestön mukaan Syyrian presidentille Bashar al-Assadille uskolliset joukot ottivat haltuunsa Sheikh Saeedin alueen varhain maanantaina kiivaiden taisteluiden jälkeen kapinallisten kanssa.