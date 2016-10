– Meiltä Perugiaan päin kaikki pikkukylät ovat tuhoutuneet, niistä ei ole mitään jäljellä.

Kotoaan tavoitettu Kaislasuo asuu rannikolla Fermon kaupungissa, vajaan viidenkymmenen kilometrin päässä pahimmin järistyksestä kärsineestä Norcian pikkukaupungista. Hän toimii paikallisen Suomi-seuran puheenjohtajana ja tietää muutaman suomalaisenkin joutuneen lähtemään kodeistaan järistyksen vuoksi.

Kaislasuo kuvailee maanjäristyksen tuntuvan siltä kuin laittaisi koko talon tehosekoittimeen. Pahinta on uusien järistysten pelko, joka on viime aikoina ollut läsnä arjessa jatkuvasti.

– Täällä sanotaan, että niitä on tulossa. Ja onhan niitä koko ajan.

Moni paikallinen on viettänyt yönsä autossa elokuusta lähtien.

– He eivät halua mennä kotiinsa, vaikka kotona ei olisikaan mitään ongelmaa. Se on se tunne... aikaisemmin järistykset ovat olleet lyhyitä, mutta nyt ne ovat alkaneet kestää kaksikymmentä, jopa neljäkymmentä sekuntia. Siinä ajassa ehtii miettiä, että tähän voi kuolla. Neljäkymmentä sekuntia tuntuu siltä, että tämä ei lopu ikinä. Se on kaikkein pahinta, hän yrittää kuvailla.

Ensiapu ja evakuoiduista huolehtiminen Italiassa osataan, Kaislasuo kertoo. Viime keskiviikkona sattuneen järistyksen jälkeen Punainen risti lähetti jo seuraavana päivänä vaatepaketteja järistysalueen ihmisille.

– En tiedä Suomessakaan mitään, joka toimisi yhtä tehokkaasti kuin ensiapu täällä.

Kotinsa menettäneitä on viety rannikkoalueille ja Perugiaan. Heitä on majoitettu hotelleihin ja leirimajoitukseen, mutta kuitenkin kunnon taloihin. Telttakyliä ei ole jouduttu rakentamaan.

– Täällä talvi on kuitenkin talvi, vuoristossa tulee lunta ja on ihan kylmä oikeastikin.

RAMI NIEMINEN