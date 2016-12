Italian pääministeri Matteo Renzi on ilmoittanut eroavansa. Hän myöntää erittäin selvän tappion kansanäänestyksessä perustuslain uudistamisesta.

– Kokemukseni hallituksessa päättyy tähän, Renzi sanoi lehdistötilaisuudessa.

Aiemmin tänään julkaistujen ovensuukyselyiden mukaan ei-äänet ovat voittamassa selvästi äänestyksessä. Myös sisäministeriö on ennakoinut, että ei-äänet voittavat. Renzi oli ilmoittanut jo etukäteen, että aikoo erota, jos uudistus ei mene läpi.

Pääministeri sanoo tapaavansa tänään ensin kabinettinsa viimeisen kerran. Sen jälkeen hän aikoo jättää eroilmoituksensa maan presidentille Sergio Mattarellalle.

Mattarella päättää, miten asiassa edetään. Hän voi tarjota pääministeriyttä jollekin toiselle samasta koalitiosta. Edessä voi myös olla ilmoitus ennenaikaisista vaaleista.

Suurin osa analyytikoista pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että Mattarella tarjoaa pääministerinpestiä jollekin toiselle. Suosikkina pidetään talousministeri Pier Carlo Padoania.

Jos edessä on ennenaikaiset vaalit, on vahvoilla arvioitu olevan Beppe Grillon perustama populistinen Viiden tähden liike, joka on vihjaillut mahdollisuudella järjestää kansanäänestys Italian euroerosta.

Äänestysprosenttia lähes 70

Perustuslain uudistuksella haluttiin kaventaa huomattavasti parlamentin ylemmän kamarin senaatin valtaa ja vähentää sen jäsenmäärää. Sekä Italian yleisradioyhtiö RAIn että La7-televisiokanava ennakoivat aiemmin tänään, että vähintään 54 prosenttia äänesti uudistusta vastaan ja arviolta 46 prosenttia uudistuksen puolesta. Sisäministeriön ennusteen mukaan uudistusta vastaan on äänestänyt peräti 59,5 prosenttia.

Lähes 70 prosenttia äänestysoikeutetuista italialaisista kävi vaaliuurnilla eilen. Kyseessä on poikkeuksellisen korkea äänestysprosentti.

STT