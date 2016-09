Slovakia ja Tshekki tekevät pesäeroa Unkariin ja Puolaan, jotka arvostelevat voimakkaasti EU-komission toimintaa ja vaativat enemmän valtaa jäsenmaille.

– Kyse on Unkarin ja Puolan tandemista. Slovakian ja Tshekin johtajat eivät allekirjoita täysin tätä Brysselin vastaista agendaa, sanoo tutkimusjohtaja Milan Nic Bratislavasta Globsec-tutkimuslaitoksesta.

Slovakian linjaa pehmentää se, että maa toimii vuoden loppuun asti EU:n puheenjohtajavaltiona. Pääministeri Robert Ficon mukaan Slovakian kauden tavoitteena on lisätä EU:n yhtenäisyyttä.

Slovakian johtaja "rakensi ansan itselleen"

Slovakia on vienyt Unkarin tavoin jäsenmaille asetetut turvapaikanhakijakiintiöt EU:n tuomioistuimeen. Pääministeri Fico on ilmoittanut, että maa ei suostu ottamaan vastaan muslimeja eikä islamilla ole sijaa maassa.

Nicin mukaan Fico on ajanut itsensä tukalaan tilanteeseen. EU-puheenjohtajan roolissa tämä haluaa osoittaa, että myös Slovakia kantaa vastuunsa. Slovakia onkin kaikessa hiljaisuudessa alkanut panna turvapaikanhakijakiintiötään toimeen. Toistaiseksi vasta kolme turvapaikanhakijaa on siirretty maahan, mutta sadalle on luvattu paikka.

– Poliitikoilla on ongelmia selittää, että he tekevät nyt jotain vapaaehtoispohjalta. Fico on rakentanut ansan itselleen. Nyt hänen on vaikea päästä siitä ulos.

Samaan aikaan Unkari valmistautuu kansanäänestykseen turvapaikanhakijakiintiöistä. Maan pääministeri Viktor Orban käyttää lokakuun äänestystä lyömäaseena EU:ta vastaan.

Milan Nic arvioi, että reaktiot kiintiöitä koskevaan EU-tuomioistuimen päätökseen tulevat olemaan hyvin erilaisia Unkarin ja Slovakian pääkaupungeissa.

– Jos häviäisimme, Bratislavassa se olisi helpotus. Poliitikot voisivat osoittaa, että olemme yrittäneet kaikkemme ja asia on loppuun käsitelty.

STT