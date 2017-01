Istanbulissa tehdyssä yökerhoiskussa on kuollut ainakin 39 ihmistä. Noin 70 on viety sairaalaan. LEHTIKUVA/AFP

Presidentti Sauli Niinistö on esittänyt surunvalittelunsa Turkin presidentille Istanbulin terrori-iskun johdosta. Suomi tuomitsee Niinistön mukaan terrorismin jyrkästi.

Niinistön mukaan vuoden vaihtumista juhlineiden ihmisten joukkoon tehty isku on julma ja karmaiseva alku vuodelle 2017.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tuomitsi Twitter-viestissään iskun viattomia siviilejä vastaan.

Yökerhoon Istanbulissa tehdyssä iskussa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut 39 ihmistä, joista osa on ulkomaalaisia. Sairaalahoidossa on noin 70 ihmistä.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Istanbulin yökerhoiskulla yritettiin luoda kaaosta Turkkiin. Siviileihin kohdistuvilla hyökkäyksillä yritetään tuhota Turkin moraalia, Erdogan kommentoi lausunnossaan.

Hyökkääjää etsitään yhä

Istanbulin yökerhoiskun taustat ovat yhä hämärän peitossa. Sisäministeri Süleyman Soylun kommentit näyttävät viittaavaan siihen, että tekijöitä oli ehkä vain yksi. Aiemmin on arveltu, että heitä saattoi olla useampia.

Ministeri Soylun mukaan hyökkääjä pakeni ja häntä etsitään yhä.

– Poliisimme ovat aloittaneet tarvittavat operaatiot. Jos Jumala suo, hänet saadaan pian kiinni, Soylu sanoi Hürriyet-lehden mukaan.

Mikään taho ei ole ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi.

Hyökkäys Reina-yökerhossa Istanbulin Ortaköyn kaupunginosassa alkoi noin tunti vuoden vaihtumisen jälkeen. Hyökkääjä ampui viranomaisten mukaan kerhon ovella kuoliaaksi yhden poliisin ja yhden siviilin. Sitten hän siirtyi sisälle ampumaan. Kerhossa oli satoja ihmisiä.

– Hyökkääjä -- otti mitä armottomimmalla tavalla kohteeksi viattomia ihmisiä, jotka olivat tulleet tänne juhlimaan uuttavuotta ja pitämään hauskaa, sanoi Istanbulin kuvernööri Vasip Sahin.

Hän nimitti hyökkäystä terrori-iskuksi.

Uhrien kansallisuuksista ei vielä tietoa

Istanbulissa on Suomen Turkin-suurlähetystön tiedossa reilut 200 suomalaista. Matkustusilmoituksia oli tehty 218, ja aamun aikana lähetystöön on suurlähettiläs Päivi Kairamon tietojen mukaan tullut vielä muutama yhteydenotto. Lähetystö kehottaa kaikkia Istanbulissa olevia suomalaisia ottamaan yhteyttä omaisiinsa.

Kairamon mukaan tässä vaiheessa ei voi sanoa, että kaikki suomalaiset ovat turvassa.

– Toistaiseksi emme tiedä heidän kansallisuuksiaan. Niitä ei ole vahvistettu, suurlähettiläs Kairamo sanoo.

Kairamo on parhaillaan Suomessa joululomalla, mutta kertoo, että aiemmin tehdyt terroriteot ovat tuntuneet Istanbulin ja Ankaran ilmapiirissä.

– Iskuja on ollut paljon. Osa on kohdistunut selkeästi poliisiin ja armeijaan, osa siviileihin. Totta kai ne vaikuttavat, ihmiset kokevat huolta turvallisuudesta. Kyllä sen aistii siellä hyvin.

Suomalaisten matkustus Turkkiin on Kairamon mukaan päättyneen vuoden aikana vähentynyt vuoteen 2015 verrattuna. Kaikkia lukuja ei kuitenkaan ole vielä saatavissa.

Kairamo kehottaa kaikkia Turkkiin matkustavia perehtymään ulkoministeriön sivulla olevaan matkustustiedotteeseen.

– Toivomme, että ihmiset noudattavat siellä olevia ohjeita, jos liikkuvat Turkissa, ja tekevät matkustusilmoitukset.

Tiedotteessa Turkin turvallisuustilannetta luonnehditaan arvaamattomaksi. Matkailijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta sekä välttämään suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia.

STT