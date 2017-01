Istanbulissa tehdyssä yökerhoiskussa on kuollut kymmeniä ihmisiä. Ainakin 40 ihmistä on viety sairaalaan. LEHTIKUVA/AFP

Istanbulin yökerhoiskun taustat ovat yhä hämärän peitossa. Sisäministeri Süleyman Soylun kommentit näyttävät viittaavaan siihen, että tekijöitä oli ehkä vain yksi. Aiemmin on arveltu, että heitä saattoi olla useampia.

Ministeri Soylun mukaan hyökkääjä pakeni ja häntä etsitään yhä.

– Poliisimme ovat aloittaneet tarvittavat operaatiot. Jos Jumala suo, hänet saadaan pian kiinni, Soylu sanoi Hürriyet-lehden mukaan.

Mikään taho ei ole ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi.

Hyökkäys Reina-yökerhossa Istanbulin Ortaköyn kaupunginosassa alkoi noin tunti vuoden vaihtumisen jälkeen. Hyökkääjä ampui viranomaisten mukaan kerhon ovella kuoliaaksi yhden poliisin ja yhden siviilin. Sitten hän siirtyi sisälle ampumaan. Kerhossa oli satoja ihmisiä.

– Hyökkääjä -- otti mitä armottomimmalla tavalla kohteeksi viattomia ihmisiä, jotka olivat tulleet tänne juhlimaan uuttavuotta ja pitämään hauskaa, sanoi Istanbulin kuvernööri Vasip Sahin.

Hän nimitti hyökkäystä terrori-iskuksi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan iskussa kuoli 39 ihmistä, joista 20 on sisäministeri Soylun mukaan tunnistettu. Heistä 15 on ulkomaalaisia. Kansallisuuksia ei ole julkistettu. Sairaalahoidossa iskun jäljiltä on 69 ihmistä.

Israelin ulkoministeriön mukaan vammoja saaneiden joukossa on yksi israelilaisnainen ja kateissa on lisäksi yksi yökerhossa ollut israelilainen.

Istanbulissa yli 200 suomalaista

Iskun kohteena ollut yökerho sijaitsee Bosporinsalmen rannalla, ja paniikissa olevia ihmisiä hyppäsi turkkilaisen NTV-kanavan mukaan veteen hyökkäyksen alettua. Tv-kuvissa näkyi myös järkyttyneitä juhla-asuisia asiakkaita poistumassa yökerhon tiloista.

Reina-klubi on maallistuneen turkkilaisen eliittinuorison suosiossa. Siellä käy runsaasti myös ulkomaalaisia.

Suomen ulkoministeriön tiedossa ei aamulla ollut, että yökerhoiskussa olisi kuollut tai haavoittunut suomalaisia. Toisaalta varmuutta siitä, että kaikki olisivat turvassa, ei myöskään ollut.

Ulkoministeriöin tiedossa on, että Istanbulissa on ainakin reilut 200 suomalaista. Heitä on kehotettu ottamaan yhteyttä omaisiinsa.

Istanbulin turvatoimia oli kiristetty

Reina-yökerhon isku tapahtui alle kuukausi tuhoisasta stadioniskusta, jossa kuoli 44 ihmistä Istanbulissa. Kahdessa pommi-iskussa Besiktasin jalkapallostadionin läheisyydessä myös haavoittui yli 160 ihmistä. Kurdiryhmä Kurdistanin vapauden haukat (TAK) julistautui stadioniskun tekijäksi.

Kurdiryhmien lisäksi äärijärjestö Isis teki viime vuonna iskuja Turkissa.

Istanbulin kaupungissa partioi terrori-iskun pelon takia vuodenvaihteen juhlinnan aikaan ainakin 17 000 poliisia.

USA: Raakalaismainen teko

Yhdysvallat tuomitsi Istanbulin klubi-iskun tuoreeltaan. Yhdysvallat kuvaili iskua kauhistuttavaksi ja raakalaismaiseksi.

Yhdysvaltain mukaan teosta tekee entistä tuomittavamman se, että se kohdistui viattomiin ihmisiin, jotka olivat kokoontuneet juhlimaan uuttavuotta.

