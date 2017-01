Viallisista ilotulitteista on uudenvuoden jälkeen tullut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) valituksia moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Tukesin verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta ilmoituksia on tullut jo lähes sata, kymmenistä eri tuotteista. Aiempina vuosina ilmoituksia on tullut enimmillään noin 30.