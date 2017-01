Iranin presidentti Hassan Ruhani on arvostellut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Ruhanin mukaan nyt ei ole aika rakentaa muureja maiden välille.

– He ovat unohtaneet, että Berliinin muuri kaatui vuosia sitten. Jos maiden välillä on muureja, ne täytyy poistaa, Ruhani sanoi Teheranissa.

Trump on määrännyt muurin rakennettavaksi Yhdysvaltojen ja Meksikon välille. Hän antoi myös illalla asetuksen, jolla kiellettiin tilapäisesti useiden muslimimaiden kansalaisten maahantulo, niiden joukossa Iran. Ruhani ei kommentoinut suoraan maahantulorajoituksia.

Myös Berliinin pormestari on ottanut kantaa muurin rakentamiseen. Michael Müllerin mukaan muurilla pitkään jaettu kaupunki ei voi vaieta, kun uuden muurin rakentamista suunnitellaan.

– Herra presidentti, älkää rakentako tätä muuria, pormestari vetosi. Hänen mukaansa Berliinin asukkaat jos ketkä tietävät, kuinka paljon kärsimystä aiheutti kokonaisen maanosan jakaminen piikkilangalla ja betonilla.

"Emme halua heitä tänne"

Trump on sanonut maan ottavan käyttöön uusia keinoja ulkomaalaisten terroristien maahantulon estämiseksi. Trump allekirjoitti perjantaina asetuksen, joka mahdollistaa uudet seulontatavat "radikaalien islamistiterroristien" maahanpääsyn estämiseksi.

Uudet seulontatavat koskisivat siirtolaisina tai pakolaisina Yhdysvaltoihin pyrkiviä.

– Otan käyttöön uusia seulontamenetelmiä radikaalien islamistiterroristien pitämiseksi poissa Yhdysvalloista. Me emme halua heitä tänne, Trump sanoi.

– Haluamme päästää mahan vain niitä, jotka tukevat maatamme ja rakastavat syvästi sen ihmisiä.

Syyrialaispakolaisten tulo maahan estetään

Trumpin allekirjoittama asetus jäädyttää koko Yhdysvaltain pakolaisten uudelleensijoittamista koskevan ohjelman ainakin 120 päiväksi. Tavoitteena on kehittää uusia seulontaa koskevia sääntöjä. Tarkoituksena on asetustekstin mukaan varmistaa, etteivät turvapaikanhakijat ole uhkaksi Yhdysvaltain turvallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Asetus kieltää syyrialaisten turvapaikanhakijoiden pääsyn maahan, kunnes presidentti päättää, etteivät syyrialaispakolaiset ole enää uhka. Myöskään 90 päivän viisumeita ei myönnetä enää ihmisille, jotka tulevat Irakista, Iranista, Libyasta, Somaliasta, Sudanista, Syyriasta tai Jemenistä.

Trump on myös sanonut, että kristityt turvapaikanhakijat laitetaan etusijalle. Presidentti kommentoi asiaa kristillistä ohjelmaa välittävän CBN tv-yhtiön haastattelussa.

– Me autamme heitä. Heitä on kohdeltu hirvittävällä tavalla, Trump sanoi.

Useat kansalaisvapauksia puolustavat ryhmät sekä terrorismivastaisten toimien asiantuntijat ovat jo kritisoineet toimenpiteitä. Kriitikkojen mukaan on epäinhimillistä niputtaa konfliktien uhrit ja heitä uhkaavat tahot yhteen.

Trumpin kannattajat ovat puolustaneet toimia sanoen, että ne ovat tarpeen, jotta voidaan estää terroriverkosto al-Qaidan ja äärijärjestö Isisin kannattajien pääsy Yhdysvaltoihin pakolaisten joukossa.

Rauhannobelisti Malala Yousafza: Sydämeni on särkynyt

Trumpin turvapaikanhakijoita koskevaa ilmoitusta kommentoi perjantaina muun muassa vuoden 2014 rauhannobelisti Malala Yousafza, joka sanoi, että hänen sydämensä on särkynyt. Hän kehotti presidenttiä olemaan hylkäämättä niitä, jotka ovat kaikkein puolustuskyvyttömimpiä.

– Sydämeni on särkynyt, koska tänään presidentti Trump sulkee oven lapsilta, äideiltä ja isiltä, jotka pakenevat väkivaltaa ja sotaa, 19-vuotias rauhannobelisti sanoi.

Tyttöjen oikeuksia puolustanut pakistanilainen Yousafzai haavoittui vakavasti vuonna 2012 Pakistanin Talibaniin kuuluneiden miesten hyökkäyksessä. Vuonna 2014 hän sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään lasten oikeuksien hyväksi. Hän jakoi palkinnon intialaisen Kailash Satyarthin kanssa.

"Armeijamme vahvuutta ei kyseenlaista kukaan"

Trump allekirjoitti perjantaina myös asetuksen, joka mahdollistaa Yhdysvaltain armeijan vahvistamisen muun muassa asehankinnoilla.

– Armeijamme vahvuutta ei kyseenalaista kukaan, muttei myöskään meidän omistautumistamme rauhaan. Me haluamme rauhaa, Trump sanoi.

Presidentti ennakoi, että hallituksen rahan käytöstä päättävä kongressi ilahtuu huomatessaan, että Valkoinen talo haluaa käyttää rahaa armeijaan.

Trump allekirjoitti asetuksia puolustusministeriössä uuden puolustusministerinsä James Mattisin virkavalatilaisuuden yhteydessä. Trump kuvaili tilaisuudessa Mattisia omistautuneeksi mieheksi.

– Hän pitää toiminnasta, Trump sanoi.

Aiemmin perjantaina Mattis määräsi, että kahdesta suurimmasta puolustukseen liittyvästä projektista tehdään kustannusarvio. Kyse oli F-35-hävittäjistä ja uudesta Air Force One -koneesta.

Trump on valittanut, että kummatkin projektit ovat liian kalliita. Hän on ilmaissut, että haluaa lentokonevalmistaja Boeingilta tarjouksen F-18-hävittäjistä. F-35-hävittäjiä tekee Boeingin kilpailija Lockheed Martin , joka on Trumpin mukaan liian kallis.

STT