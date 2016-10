Irakissa aseistautuneet jihadistit ovat hyökänneet Kirkukin kaupunkiin. Osalla hyökkääjistä on yllään pommiliivi. Viranomaisten mukaan hyökkäyksessä on kuollut ainakin 22 ihmistä.

AFP:n kirjeenvaihtaja kertoi aiemmin tänään nähneensä Kirkukin kaduilla miehiä, jotka kantoivat mukanaan kranaatteja ja kiväärejä.

Ainakin viisi itsemurhapommittajaa on iskenyt tänään hallituksen rakennuksiin Kirkukissa. Yksi iskuista tehtiin poliisiasemalle keskellä yötä. Äärijärjestö Isis on ottanut iskut nimiinsä, kertoo järjestön äänitorvena pidetty Amaq.

Kirkukin asukkaat kertovat laukausten ja räjähdysten kaikuneen ympäri kaupunkia läpi aamun. Paikallinen televisiokanava on myös välittänyt reaaliaikaista kuvaa useista taisteluista ympäri kaupunkia.

– Näin useiden Isisin taistelijoiden menevän moskeijaan aamurukouksen aikaan, kertoo kaupungissa asuva Haidar Abdelhussein AFP:lle.

Amaq kertoo jihadistiryhmän pitävän hallussaan puolta Kirkukin kaupungista, mutta viranomaisten ja silminnäkijöiden tiedot antavat ymmärtää, että väite on liioiteltu.

Aseistautuneet ja pommiliiveihin pukeutuneet miehet hyökkäsivät aamulla myös 40 kilometriä Kirkukista sijaitsevaan voimalaitokseen. Viranomaisten mukaan iskussa kuoli 19 ihmistä, mukaan lukien kolme itsemurhapommittajaa.

Kirkukissa ulkonaliikkumiskielto

Kirkukin kaupunkiin on julistettu ulkonaliikkumiskielto, koska sen kadut ovat muuttuneet päivän edetessä taistelutantereeksi. Kaupunki sijaitsee alueella, jolla on runsaasti öljyä. Kaupunki on etnisesti ja uskonnollisesti jakautunut, mutta tällä hetkellä se on kurdien hallinnassa.

Kurdien peshmergataistelijoilla on myös ollut suuri rooli Mosulin kaupungin valtaamisyrityksessä. Poliittiset sekä armeijan johtajat ovat sanoneet valtaamisyrityksen edenneen nopeammin kuin he uskoivatkaan.

Isis on taistellut vastaan kuolettavasti, mutta tähän mennessä tehottomasti, kun Irakin armeijan joukot ovat yrittäneet vallata viimeistä Isisin Irakissa hallitsemaa kaupunkia. Isis on muun muassa tehnyt useita itsemurhaiskuja hidastaakseen armeijan etenemistä.

Mosulissa on arvioiden mukaan edelleen noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Kaupungissa uskotaan olevan 3 000–4 000 Isisin taistelijaa.

Eilen Irakin joukot valtasivat takaisin Bartallan kaupungin, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Mosulista itään.

STT