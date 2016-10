Irakissa parlamentti on äänestänyt alkoholikiellosta, joka koskee myyntiä, tuontia ja alkoholin valmistamista. Päätöstä on pidetty yllättävänä ja sen odotetaan suututtavan joitain vähemmistöjä, mutta samalla miellyttävän vaikutusvaltaisia uskonnollisia ryhmiä.

Kiellon kannattajat ovat perustelleet pannaa perustuslailla, joka kieltää islamin kanssa ristiriidassa olevat lait. Puolestaan kiellon vastustajien mukaan kielto on ristiriidassa perustuslain kanssa, sillä siinä taataan vapaus perinteisiin myös uskonnollisille vähemmistöille. Lisäksi lakialoite tuotiin parlamenttiin hetkellä, jolloin maan huomio on Mosulin takaisinvaltauksessa.

Parlamentin jäsenten mukaan alkoholikielto oli viime hetken lisäys parlamenttiin tuotuun lakiluonnokseen. Lain mukaan alkoholin myynnistä, tuonnista tai valmistamisesta voi nyt saada 10–25 miljoonan dinaarin eli noin 7 000–18 000 euron sakon.

Tähän asti alkoholia on tarjoiltu harvoissa ravintoloissa ja hotelleissa Irakissa, mutta sen kulutus on kuitenkin suhteellisen yleistä. Etenkin maan pääkaupungissa Bagdadissa voi löytää pieniä kauppoja, jotka myyvät alkoholia. Irakissa on myös yrityksiä, jotka valmistavat alkoholituotteita, kuten olutta ja anisviinaa.

