Intian pääministeri Narendra Modi on valanut peruskiven patsaalle, josta tulee valmistuessaan maailman korkein. 1600-luvun hinduhallitsijan Chhatrapati Shivajin patsas on tarkoitus rakentaa saarelle Mumbain edustalle.

Patsaasta tulee valmistuessaan lähes 200-metrinen, jolloin se on tuplasti korkeampi kuin New Yorkin Vapaudenpatsas. Sen kustannusarvio on noin puoli miljardia euroa. Patsaan pitäisi olla valmis vuonna 2019.

Shivaji taisteli aikoinaan islamilaista suurmogulien dynastiaa vastaan ja onnistui vakiinnuttamaan Maratin valtakunnan sen keskelle. Patsashanke on hindunationalisti Modin lempilapsi.

– Kovinakin aikoina maharadja Shivaji pysyi hyvän hallinnon edelläkävijänä. Modi lausui peruskivenvalamistilaisuudessa.

Patsasta on myös vastustettu kovaäänisesti. Arvostelijoiden mielestä siihen budjetoidut rahat tulisi käyttää mieluummin esimerkiksi infrastruktuurin ja koulutuksen parantamiseen.

Tällä hetkellä maailman suurin patsas on 128-metrinen Zhongyuanin suuri Buddha Henanin maakunnassa Kiinassa. Intia rakentaa parhaillaan myös yli 180-metristä patsasta maan itsenäisyystaistelija Vallabhbhai Patelille Gujaratin osavaltioon.

STT